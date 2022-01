Daniil Medvedev si qualifica per la finale degli Australian Open per la seconda volta in carriera: il campione di Flushing Meadows ha battuto in quattro set il greco Stefanos Tsitsipas. Domenica affronterà Rafa Nadal, che si è imposto in quattro set su Berrettini: tutto in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

E' Nadal-Medvedev la finale degli Australian Open 2022. Il russo, seconda testa di serie, ha battuto 7-6, 4-6, 6-4, 6-1 il greco Stefanos Tsitsipas, 4 del seeding. Primo set di un'intensità pazzesca: si va al tie-break, dove il russo rimonta da 1-4 e parte avanti. Nel secondo parziale Tsitsipas rimette le cose in parità (6-4), prima di una clamorosa sfuriata di Medvedev, che dà dello "stupido" e del "gattino" al giudice di sedia. Il russo torna in sè e nel terzo set strappa la battuta al rivale nel decimo gioco (6-4), mettendo ancora la testa avanti. Tsitsi accusa la fatica, cede di schianto la battuta a inizio set e non può nulla contro lo strapotere del russo, che chiude i conti e vola in finale a Melbourne per la seconda volta consecutiva, la quarta a livello Slam. Domenica affronterà Rafa Nadal, sei volte finalista e vincitore nel Down Under nel 2009: quattro i precedenti, con lo spagnolo avanti 3-1, compreso il successo nell'ultimo atto degli Us Open 2019.