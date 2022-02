Il numero uno al mondo in un'intervista alla tv di stato serba ha spiegato la sua decisione per ora di non vaccinarsi: "Come atleta controllo tutto quello che entra nel mio corpo. Sono prudente prima di prendere qualsiasi decisione e pronto ad affrontarne le conseguenze" Condividi

Novak Djokovic non dimentica, ma allo stesso tempo non chiude con l’Australia e non esclude, un giorno, persino la possibilità di vaccinarsi. “Non mi aspettavo quello che è successo – ha detto in un’intervista a Rts, la tv di stato serba – e sarà difficile per me da dimenticare. Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla Rod Laver Arena. Ricorderò sempre tutte le cose belle vissute a Melbourne, dove ho passato bei momenti professionali e personali. Nonostante tutto quello che è successo, ho un ottimo legame con l’Australia”.

"Non è stato facile guardare la finale dell’Aus Open" approfondimento Nadal trionfa in 5 set: epica rimonta su Medvedev “Non è stato facile guardare la finale dell’Aus Open – ammette Nole -, non volevo ma ho dovuto farlo perché mia moglie e mio figlio la stavano guardando. Non ho tifato né per Medvedev né per Nadal. Non mi importava chi sarebbe stato il vincitore, tanto io avrei perso comunque…"

"Quel post post? Volevo solo essere trasparente" E sul post post Instagram prima di arrivare in Australia: “Volevo essere trasparente e non me ne pento – assicura -. Non so se le cose sarebbero andate diversamente se non l’avessi postato. Alcuni miei colleghi mi hanno criticato per le modalità del mio ingresso nel Paese, vorrei solo che ascoltassero la mia versione della storia. Mi ha sorpreso quello che Nick Kyrgios ha detto di me. L’ho ringraziato, così come ho ringraziato tutti i giocatori che mi hanno sostenuto, che erano molti: Cornet, Medvedev, che mi ha mandato un messaggio 45 minuti dopo la finale. Una cosa che mi ha molto sorpreso…”.

PREMIER AUSTRALIA: "ACCOLGO CON FAVORE DECISIONE SU DJOKOVIC"



"Questa decisione di annullamento è stata presa per motivi di salute, sicurezza e buon ordine, in quanto ciò era nell'interesse pubblico. Accolgo con favore la decisione di mantenere forti i nostri confini e proteggere gli australiani". Così in una dichiarazione il primo ministro australiano Scott Morrison: "Come ho detto venerdì, gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante questa pandemia e giustamente si aspettano che il risultato di quei sacrifici venga protetto" MINISTRO IMMIGRAZIONE: "IL POPOLO AUSTRALIANO SI ASPETTAVA QUESTO"



Così Alex Hawke: "La decisione unanime della Corte federale conferma la mia decisione di esercitare il mio potere ai sensi del Migration Act per annullare il visto di Novak Djokovic nell'interesse pubblico. Le forti politiche di protezione delle frontiere australiane ci hanno tenuti al sicuro durante la pandemia. Gli australiani hanno fatto grandi sacrifici per arrivare a questo punto e il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere questa posizione" IL PRESIDENTE SERBO: "HANNO MALTRATTATO IL MIGLIORE"



Aleksandar Vucic ha parlato con Djokovic: "Gli ho detto che non vedo l'ora che torni in Serbia, nel suo Paese, dove è sempre il benvenuto. Hanno maltrattato il miglior tennista del mondo per 11 giorni, e all'undicesimo giorno hanno preso la decisione del primo giorno". Vucic ha assicurato che gli atleti australiani saranno accolti decisamente meglio ai campionati del mondo indoor di atletica leggera che si terranno in Serbia a marzo: "Non li maltratteremo per via delle elezioni", ha detto ironico

Djokovic spiega perché per ora non vuole vaccinarsi "Mi chiamano Novax? Nel corso della mia carriera mi sono abituato ad essere chiamato anche in modi peggiori – prosegue Djokovic -. Ci persone a cui non piaccio e persone che mi sostengono. E’ sempre stato così. Ho deciso per ora di non vaccinarmi. Come atleta d’élite, controllo tutto quello che entra nel mio corpo. Se qualcosa cambia lo 0,5% del mio corpo, lo sento subito. Sono solo prudente prima di prendere qualsiasi decisione e pronto ad affrontarne le conseguenze. In futuro? Ho la mente aperta e non escludo nulla, nella vita tutto è possibile. Vedremo come si svilupperà la situazione".

Il ritorno a Dubai Il numero uno al mondo tornerà in campo nell’Atp 500 di Dubai, in programma dal 21 al 26 febbraio e in diretta su Sky Sport. Il governo di Dubai non richiede che i visitatori siano vaccinati per entrare nell'emirato. Per il resto è impossibile conoscere il suo programma per il 2022. In un'intervista alla Bbc la scorsa settimana ha detto di essere disposto a saltare il Roland Garros, Wimbledon e altri tornei se gli verrà richiesta la vaccinazione per giocare. “Attualmente, nella situazione in cui ci troviamo, non dipende da me – spiega Djokovic -. Dipende dalle regole imposte nei paesi in cui si svolgono i tornei. In questo momento so che posso giocare a Dubai e questo è il mio prossimo torneo, il primo dell’anno per me. Ovviamente ci sarà una motivazione in più per me. Cercherò di incanalare tutta questa energia e di trasformarla in carburante mentale e fisico”.