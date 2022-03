Federer è pronto a tornare. Ma non subito. Ad annunciare il buon proseguimento del percorso verso il rientro in campo è stato lo stesso ex numero uno Atp, fermo dallo scorso Wimbledon e dall'eliminazione dei quarti contro Hurkacz. "Gradualmente, posso cominciare a pensare al mio rientro" ha detto il campione, che si è concesso una giornata in Svizzera a Lenzerheide, sulla pista Beltrametti, dove la l'azzurra Federica Brignone ha conquistato la Coppa del mondo del superG . Qualche battuta sulle sue doti di sciatore: "Ero veloce, ma dal 2008 ho deciso di rinunciare a questo passatempo fino alla fine della carriera, al tempo pensavo che sarebbe durata solo altri cinque anni". Ma soprattutto le news sulla sua condizione fisica.

Rientro in autunno?

Federer si è fermato dopo Wimbledon. Niente Giochi a Tokyo o altri tornei per far spazio alla terza operazione al ginocchio: "Sono sulla via della completa ricostruzione, e posso lentamente cominciare a pensare al mio rientro - ha detto alla tv svizzera SRF - Qualche settimana fa ho effettuato una risonanza magnetica che ha dato risultati molto positivi. Sono davvero fiducioso ma ci vorrà sicuramente un po'". Roger non si sbilancia sulla data ma non si aspetta di poter competere prima della fine dell'estate, o l'inizio dell'autunno. Difficilissimo vederlo a Wimbledon dunque. Più probabile alla Laver Cup, di cui è co-organizzatore. L'edizione 2022 è in programma a Londra e Rafa Nadal ha già annunciato che loro due giocheranno di nuovo in doppio insieme come nel 2017.