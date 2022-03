Tre azzurri all'esordio all'Hard Rock Stadium di Miami: si comincia con Fabio Fognini, impegnato dalle 16 contro Taro Daniel, n.106 ATP, già battuto sia in Coppa Davis (veloce indoor) che al primo turno sull'erba di Wimbledon, sempre nel 2018. A seguire Sinner-Ruusuvuori, poi tocca a Sonego, che se la vedrà con Kudla. Lo spettacolo del secondo Masters 1000 della stagione è in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Action e in streaming su NOW

BERRETTINI SI RITIRA - GUIDA TV: MIAMI LIVE SU SKY