Premier Padel, "A New Era": lo speciale su Sky

Su Sky torna il World Padel Tour con l’Open di Bruxelles, da venerdì 6 maggio. On demand e sui canali Sky Sport da domani da non perdere lo speciale “Premier Padel, a New Era”

Dopo la vittoria di LeBron-Galàn e Salazar-Triay ad Alicante, torna il World Padel Tour con l'attesissimo Open di Bruxelles: un altro, l'ennesimo approdo del padel in un paese in cui sta crescendo di giorno in giorno la passione per questo sport. Attesissimo perché è la prima volta in Belgio, attesissimo per le nuove coppie che si sono nel frattempo formate in campo maschile (su tutte Stupaczuk-Lima) e attesissimo perché è passato quasi un mese dalla finale disputata nel sud della Spagna.