È stato sorteggiato il tabellone della 79^ edizione degli Internazionali d’Italia. Impossibile una finale tra Djokovic e Nadal, entrambi nella parte alta del tabellone. Jannik Sinner invece è stato estratto nella parte bassa, quella della coppia Tsitsipas-Zverev, e dallo stesso lato di Rublev. Possibile un derby azzurro al 2° turno con Fognini (che sfiderà Thiem). Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky e in streaming su NOW tutti i giorni dall’8 al 15 maggio Condividi

Roma si prepara a ospitare la 79^ edizione degli Internazionali d'Italia. I russi, alla fine ci saranno, ma non Medvedev, assente per problemi fisici. Tutti gli altri sono presenti nel main draw sorteggiato presso il centro WeSportUp del Foro Italico. Da domenica 8 maggio al via il primo turno maschile e dal lunedì cominceranno anche le ragazze. I sorteggi hanno spezzato i sogni di chi avrebbe voluto una finale tra Novak Djokovic testa di serie numero uno del torneo e Nadal, entrambi nella parte alta del tabellone. Sorride, invece Sinner (n° 12 del ranking e 10 del seeding) che viene estratto nella parte bassa. Dalla sua parte ci sono Tsitsipas e Zverev e dal suo lato del tennista russo Rublev.

Pedro Martinez per Sinner, possibile derby azzurro leggi anche Musetti salta Roma: "Tornerò a Parigi" L’altoatesino sfiderà subito all’esordio lo spagnolo Pedro Martinez. Al secondo turno, invece, potrebbe esserci il derby italiano con Fognini (atteso da Thiem). Esordi difficili per i giovani Luca Nardi e Matteo Arnaldi che affronteranno Cameron Norrie e Marin Cilic. Più morbida la prima di Flavio Cobolli che sfiderà l'americano Brooksby. A Sonego, semifinalista a Roma lo scorso anno, invece, toccherà Denis Shapovalov. Un secondo turno di fuoco può attendere Francesco Passaro che, qualora battesse Garin al primo turno, giocherebbe contro Alcaraz, fresco di vittoria a Madrid contro il 'maestro' Nadal. Non ci sarà, invece, Musetti, costretto a rinunciare per un infortunio rimediato a Madrid durante il match con Zverev. La sua wild card per il tabellone principale la prende dunque Nardi, mentre si è cancellato da quello di qualificazione Andy Murray, costretto al forfait già in Spagna.

Tabellone femminile: Camila Giorgi sfida Ajla Tomljanovic Nel tabellone femminile buono il sorteggio per Camila Giorgi che esordirà contro l'australiana Ajla Tomljanovic, mentre Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini affronteranno rispettivamente Zhang, Osorio, Bencic e Teichmann. La testa di serie numero uno sarà la Swiatek (parte alta tabellone), mentre la numero due Paula Badosa.

Segui gli Internazionali di Roma su Sky leggi anche Tennis, Internazionali d'Italia su Sky. Guida tv Al Foro Italico è veramente tutto pronto per sette giorni di grande tennis con una programmazione di oltre 100 ore su Sky. Come per tutti gli Atp Masters 1000, anche per Roma doppio canale: Sky Sport tennis e Sky Sport Uno. News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmetterà un’edizione in diretta dal Foro Italico, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da non perdere lo studio condotto da Eleonora Cottarelli e i collegamenti degli inviati che saranno Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante. Commenti affidati al capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri e a Paolo Lorenzi. Elena Pero (nella coppia ormai consolidata con Paolo Bertolucci) e Luca Boschetto guideranno la squadra Sky che si occuperà delle telecronache.

La parte alta del tabellone