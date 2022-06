1/12 ©Getty

Una finale senza storia, terminata in due set e in poco più di un'ora: Iga Swiatek è nuovamente la regina di Parigi. La polacca, numero 1 al mondo, ha vinto il Roland Garros battendo 6-1 6-3 la statunitense Coco Gauff. Per la ventunenne, che sul Philippe Chatrier aveva già trionfato nel 2020, è il secondo Slam in carriera. Inoltre per Swiatek è la 35^ vittoria consecutiva nel circuito Wta e il sesto titolo del suo straordinario 2022. E quest'oggi, a fare il tifo per lei sulle tribune di Parigi, c'era anche un fan d'eccezione...