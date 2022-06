Sinner: "Proverò a far bene. Berrettini favorito"

"Essere tra le prime dieci teste di serie è un onore, proverò a far bene". Parola di Jannik Sinner alla vigilia di Wimbledon, in diretta esclusiva su Sky Sport da lunedì 27 giugno. Sarà sfida al tabù per l'altoatesino che ai Championships non ha mai vinto un match in carriera. Il debutto sarà di fuoco contro Stan Wawrinka (terzo match lunedì sul campo n° 2), ma l'azzurro è fiducioso: "La preparazione sta andando bene, poi giocare una partita è diverso - racconta a Sky Sport - A Eastbourne è stato un buon primo match. Mi sento meglio, la cosa più importante è essere felici e divertirsi in campo". Secondo Sinner, tra i favoriti per la vittoria a Church Road c'è anche Matteo Berrettini: "Dopo la vittoria a Stoccarda e al Queen's è uno dei favoriti per la vittoria del torneo - ammette - Sono contento che stia bene fisicamente, gli auguro il meglio. Ci sono tanti italiani e questa è la cosa più bella: vedere tanti connazionali ogni giorno in campo".