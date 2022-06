Sky Sport e NOW saranno la casa di Wimbledon almeno fino al 2026. Prolungato l'accordo con AELTC, che prevede la trasmissione in diretta esclusiva per altri quattro anni dello Slam londinese. Sky Sport è sempre più punto di riferimento per il tennis, con i Masters 1000, la novità della Davis Cup

Un’altra grande notizia per tutti gli appassionati di tennis. Dopo l’annuncio della Davis Cup, per la prima volta e fino al 2024 su Sky (Group Stage dal 14 al 18 settembre e Finals dal 23 al 27 novembre), il torneo di Wimbledon sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2026. Grazie al nuovo accordo con AELTC, Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione in diretta esclusiva per altri 4 anni del più prestigioso torneo su erba al mondo. Il tennis si conferma così uno dei pilastri dell’offerta di Sky Sport con la copertura dei grandi tornei maschili della stagione ATP sul canale di riferimento Sky Sport Tennis.