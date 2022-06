Jasmine Paolini sfiora l'impresa ma viene eliminata al debutto a Wimbledon: l'azzurra cede in tre set alla ceca Petra Kvitova, due volte campionessa all'All England Club. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sfiora l’impresa Jasmine Paolini che è stata eliminata in rimonta al primo turno di Wimbledon dalla due volte campionessa del torneo Petra Kvitova. La ceca si è imposta con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Da pronostico l’italiana partiva sfavorita, ancor più perché la Kvitova si presentava a Londra da fresca vincitrice nel WTA 500 di Eastbourne. Invece, dopo una prima fase interlocutoria di partita fino al 2-2, la Paolini ha preso il largo con una striscia di quattro giochi a zero, propiziata dai sei doppi falli commessi dalla ceca, e ha chiuso il primo parziale per 6-2 in appena 29 minuti.

Nel secondo set la Kvitova ha provato a invertire la marcia, strappando subito il servizio all’italiana, procurandosi una palla per il 3-0 pesante e salvando due palle per il controbreak nel game successivo. Nel sesto gioco, però, la ceca è tornata a commettere una serie di errori non forzati ed è subito andata sotto 0-40 al servizio. La due volte campionessa di Wimbledon ha annullato con il servizio la prima palla break concessa, ma un errore di dritto le è stato fatale sulla seconda. Determinata a non lasciare andare il parziale senza lottare, nel game successivo la Kvitova si è ripresa il break di vantaggio e lo ha difeso fino al definitivo 6-4.

Demoralizzata dal set perso, la Paolini è andata subito sotto di un break anche all’inizio del terzo parziale. L’italiana ha reagito con grinta, arrivando fino al 40-0 in risposta nel quarto game. La Kvitova, però, ha annullato tutte e tre le palle break concesse ed è salita su un provvidenziale 3-1 di vantaggio. Break mancato, break subito e così la Paolini ha perso nuovamente il servizio nel game successivo, in pratica compromettendo la partita fino al 6-2 che ha chiuso il set e la partita. Al secondo turno la Kvitova affronterà la rumena Ana Bogdan.