Nick Kyrgios è in finale a Wimbledon grazie al ritiro di Nadal per infortunio. L'australiano, pur tra eccessi e polemiche, sembra aver superato la fase ribelle e ora gioca per vincere. La fidanzata, i tatuaggi, le multe e i rituali: avrà davvero messo la testa a posto? Domenica si giocherà il primo titolo Slam contro Djokovic o Norrie: in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

NADAL: "MI RITIRO DA WIMBLEDON"