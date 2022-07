Sabato di tennis all'insegna dei colori azzurri all'Atp 250 di Umago con tre italiani impegnati in semifinale: si parte alle 17.30 con Alcaraz-Zeppieri, non prima delle 20 il derby tra Jannik Sinner e Franco Agamenone. Entrambi i match saranno visibili su Sky Sport Tennis (canale 205)

Sarà una giornata di grande tennis su Sky Sport. All' Atp 250 di Umago si giocano le semifinali e tre giocatori su quattro sono italiani. Si parte alle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con la sfida tra la testa di serie numero uno, Carlos Alcaraz , e Giulio Zeppieri . Il classe 2001 è reduce dal torneo più importante della sua giovane carriera: in questa settimana ha festeggiato il primo successo a livello Atp e adesso si ritrova contro uno dei tennisti più forti del mondo. Servirà un'impresa, ma Zeppieri non ha nulla da perdere e cercherà di giocare a braccio sciolto. Dall'altra parte della rete troverà un giocatore a caccia della sesta finale in stagione dopo Rio, Miami, Barcellona, Madrid e Amburgo. A Umago sarebbe la seconda consecutiva, dopo il successo dello scorso anno contro Gasquet.

Derby Sinner-Agamenone in serata su Sky Sport Tennis

Se Zeppieri è al primo torneo di rilievo nel circuito maggiore, quella di Franco Agamenone, giocatore naturalizzato italiano ma nato in Argentina, è una vera e propria favola. A 29 anni, dopo una vita spesa sui campi dei Challenger e dei Futures, ha vinto la sua prima partita Atp e conquistato la prima semifinale nel circuito maggiore. Tutto in una settimana, quella magica ancora in corso sulla terra rossa croata. Il classe 1993 adesso ha uno scoglio complicatissimo, Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, abbonato in stagione ai quarti di finale, è riuscito a sfatare il tabù raggiungendo la prima semifinale stagionale. Il derby azzurro si giocherà sul campo Centrale non prima delle 20 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis.