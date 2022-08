Cocciaretto in tabellone, out gli altri azzurri

Si ferma sul più bello la corsa dei sette tennisti italiani (Bonadio, Brancaccio, Maestrelli, Cobolli, Arnaldi, Agamenone e Seppi) nelle qualificazioni degli US Open. Nell'ultimo e decisivo turno per accedere al main draw, sono arrivate altrettante sconfitte. Eppure i rimpianti non mancano, come nel caso di Francesco Maestrelli che, impegnato contro il portoghese Borges, si è ritrovato avanti 6-2 nel super tiebreak del terzo set, perdendo poi 10-8 dopo una lotta di 3 ore e 3 minuti. Sconfitta in rimonta anche per Raul Brancaccio contro lo statunitense Eubanks (4-6, 6-1, 6-4), mentre Andreas Seppi non ha centrato la 19^ qualificazione nel main draw a New York., perdendo contro l'argentino Bagnis L'ultima speranza per loro è il possibile "ripescaggio" come lucky loser nel caso in cui qualcuno rinunci all'ultimo istante.