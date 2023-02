Sinner-Medvedev, dove vedere la finale in tv

Dopo la vittoria contro l'olandese Griekspoor, domenica pomeriggio l'azzurro andrà a caccia dell'impresa nella finale dell'ATP 500 di Rotterdam contro il russo Medvedev che ha sempre vinto nei quattro precedenti contro Sinner. Match in diretta dalle 15.30 su Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

SINNER BATTE GRIEKSPOOR E VOLA IN FINALE