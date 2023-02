Il ritorno di Berrettini: "Obiettivo top 10"

Berrettini torna in campo un mese e mezzo dopo gli Australian Open: "Dopo il ko con Murray non ho dormito la notte, ma questo è il tennis e sono tornato ad allenarmi duramente". Matteo debutterà in Messico contro Molcan, in tabellone anche il fratello Jacopo, al primo torneo ATP in carriera Condividi

Parte da Acapulco la trasferta oltreoceano di Matteo Berrettini. Un mese e mezzo dopo l'eliminazione al 1° turno agli Australian Open per mano di Andy Murray, il tennista romano si prepara al ritorno in campo nell'ATP 500 messicano. Un torneo importante in vista dei Masters 1000 statunitensi di Indian Wells e Miami, lì dove Berrettini (scivolato al n. 24 del ranking) vuole far bene anche per riavvicinarsi a quella top 10 oggi lontana 1.500 punti: "Sono stato top 10 per tre anni di fila e non esserlo mi disturba - ha raccontato Berrettini da Acapulco - Sfortunatamente lo scorso anno ho avuto molti infortuni e non ho giocato molto. Adesso mi auguro di far bene ad Acapulco e che la mia trasferta negli Stati Uniti sia positiva". Inserito nella parte bassa del tabellone, Berrettini debutterà martedì con lo slovacco Alex Molcan. n. 57 ATP. Al secondo turno, invece, il possibile scontro con il n. 5 del seeding Cameron Norrie, reduce dalla vittoria all'ATP 500 di Rio.

"Murray? Non ho dormito la notte ripensando a quel match" leggi anche ATP Dubai, Sonego al 2° turno: battuto Huesler Se Norrie può essere l'avversario al secondo turno di Berrettini, sul cammino dell'azzurro nel 2023 c'è già stato un britannico: Andy Murray. Quel ko al primo turno degli Australian Open, con un match point sprecato, non l'ha fatto dormire la notte: "Abbiamo giocato una partita molto dura - spiega Berrettini - Una di quelle che rimarrà nella storia del tennis. Ho avuto un po' di problemi a dormire pensandoci, ma questo è il tennis e ho ricominciato ad allenarmi duramente".

"Mi sento fiducioso per la stagione" La continuità è l'obiettivo del romano che vuole dimenticare un 2022 condizionato dagli infortuni: "Alla fine della scorsa stagione non ho potuto fare un'adeguata preparazione a causa degli infortuni e perché il piede mi faceva male - ammette - Ho deciso di prendermi una pausa per lavorare sul mio corpo che è stato il problema dello scorso anno. Quando sono riuscito a giocare, l'ho fatto bene, ma non abbastanza. Per questo mi sento fiducioso per Acapulco e il resto della stagione".

La prima volta del fratello Jacopo Acapulco sarà un torneo speciale per la famiglia Berrettini. Oltre a Matteo, infatti, in tabellone c'è anche il fratello Jacopo. Dopo aver ottenuto una wild card per le qualificazioni, Berrettini jr. è riuscito ad accedere al main draw grazie alle vittorie contro il francese Blancaneaux e il connazionale Darderi. Per lui sarà la prima volta in un tabellone principale ATP: al primo turno sfiderà il tedesco Oscar Otte.