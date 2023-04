Monte-Carlo, si parte: il torneo LIVE su Sky Sport

Inizia il primo Masters 1000 europeo della stagione, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 16 aprile. C'è il ritorno di Djokovic, mentre Tsitsipas cerca il terzo titolo consecutivo. Riflettori su Sinner che guida la pattuglia italiana, completata da Musetti, Berrettini e Sonego

Inizia dal Principato di Monaco la grande stagione europea su terra rossa con il Masters 1000 di Monte-Carlo, in programma fino a domenica 16 aprile e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un torneo che, al di là delle grandi defezioni come Alcaraz e Nadal, propone diversi spunti. Su tutti il ritorno in campo di Novak Djokovic, un mese dopo l'ultimo torneo giocato a Dubai. Il serbo è nello stesso quarto di Jannik Sinner, finalista a Miami e prossimo al nuovo best ranking da n. 8 al mondo, che cercherà continuità dopo gli ottimi risultati nel Sunshine Double. L'altoatesino guida la pattuglia italiana completata da Musetti, Berrettini e Sonego. Appuntamento con la storia, infine, per Stefanos Tsitsipas che va a caccia del terzo titolo consecutivo a Monte-Carlo, traguardo centrato negli ultimi 100 anni solo da Rafa Nadal e Ilie Nastase.