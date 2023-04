A una settimana dallo storico incrocio a Monte-Carlo, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si ritrovano per giocarsi un posto in semifinale al torneo ATP 500 di Barcellona. Il match in diretta dalle ore 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Tra i quarti di finale oggi in programma al torneo ATP 500 di Barcellona ce n'è uno che parla solo italiano per la seconda settimana consecutiva. È quello tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si sfideranno per un posto in semifinale a una settimana esatta dall'incrocio di Monte-Carlo. Jannik va a caccia della quarta semifinale consecutiva dopo Indian Wells, Miami e quella nel Principato, mentre Lorenzo cercherà di entrare tra i migliori quattro a Barcellona per la prima volta in carriera. Il carrarino è reduce dalla vittoria in rimonta negli ottavi di finale contro Cameron Norrie, mentre Sinner ha regolato dopo una dura battaglia il giapponese Yoshita Nishioka. Il match sarà in diretta dalle ore 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.