Djokovic, che fatica: Djere ko in 5 set dopo 4 ore

Fatica Nole che impiega quasi quattro ore per battere Djere, recuperando il punteggio dopo aver perso i primi due set. Quattro americani agli ottavi nella parte bassa del tabellone: sono Tiafoe, Fritz, Shelton e Paul. Nel torneo femminile, Swiatek in versione schiacciasassi mentre continua la favola di Caroline Wozniacki. Lo US Open è in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Prosegue la marcia di Novak Djokovic allo US Open. Il prossimo n. 1 al mondo si è qualificato per gli ottavi di finale a Flushing Meadows, vincendo il derby serbo con Laslo Djere in 5 set dopo quasi 4 ore di gioco, recuperando il punteggio dopo aver perso i primi di set contro la migliore versione di sempre di Djere. Djokovic attende negli ottavi il croato Borna Gojo, per la prima volta in carriera al quarto turno di un Major. Una parte bassa del tabellone che, Djokovic a parte, è caratterizzata dagli statunitensi. Quattro di loro sono ancora in corsa: il n. 9 al mondo Fritz, il n. 10 Tiafoe e la coppia Paul-Shelton che si affronteranno in un derby a stelle e strisce nella giornata di domenica.