Ivan Ljubicic ha seguito per Sky il match a due passi dal box di Sinner: “Mi ha impressionato il coinvolgimento del suo team dopo ogni punto, c’è una connessione intensa e continua. Il match con Rune? Difficile da preparare perché non sai mai che versione del danese ti trovi davanti. Questo è un torneo speciale per i tennisti e fin qui Jannik è stato perfetto. L’unico difetto? Il cappellino…"

