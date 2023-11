Next Gen Finals, oggi Cobolli e Nardi LIVE su Sky

La stagione del tennis si chiude con le Next Gen ATP Finals, al via oggi a Jeddah (Arabia Saudita). Subito in campo i due italiani presenti, con Nardi che alle 13 sfida la 1^ testa di serie Fils e Cobolli che affronta lo svizzero Stricker. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Al via oggi a Jeddah le Next Gen Finals, che vedono in campo 8 tra i migliori giocatori Under 21 del mondo. Si parte con la prima giornata, che vedrà subito in campo i due italiani presenti, Flavio Cobolli e Luca Nardi. Lo spettacolo è su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Il programma di oggi ore 13: Fils (Fra) - Nardi (Ita)

non prima delle 14.20: Stricker (Svi) - Cobolli (Ita)

ore 18: Van Assche (Fra) - Shelbayh (Gio)

non prima delle 19.20: Michelsen (Usa) - Medeovic (Srb)

L'albo d'oro delle Next Gen ATP Finals Al via martedì a Jeddah le Next Gen ATP Finals, il torneo riservato ai migliori giocatori 'under 21' del circuito. Nell'albo d'oro troviamo autentici crack del tennis come Alcaraz, Tsitsipas e Sinner. Ecco tutti i vincitori. NEXT GEN ATP FINALS, CHI SARA' IL PROSSIMO BABY RE? Le Next Gen ATP Finals sono ormai diventate una consuetudine di fine stagione. Si assegna il titolo di 'maestro' tra i giocatori Under 21. Le assenze di rilievo sono molte: Alcaraz, Rune, Musetti, Shelton. Due gli azzurri in campo, Cobolli e Nardi, con Darderi prima riserva. Già un azzurro ha vinto in passato il torneo: ecco l'albo d'oro completo. 2017 - RHO FIERA (Milano) CHUNG HYEON (Corea del Sud) 2018 - RHO FIERA (Milano) STEFANOS TSITSIPAS (Grecia)

I gruppi delle Next Gen ATP Finals Gruppo Verde Flavio Cobolli, Luca Nardi, Arthur Fils, Dominic Stricker. Gruppo Rosso Luca Van Assche, Alex Michelsen, Hamad Medjedovic, Abdullah Shelbayh

Next Gen Finals, le schede degli 8 partecipanti Nuovi Sinner crescono. Anche quest'anno due italiani parteciperanno alle Next Gen ATP Finals, torneo vinto nel 2019 da Jannik grazie a una wild card. Sono Luca Nardi e Flavio Cobolli che parteciperanno al 'Masters' Under 21 in programma dal 28 novembre al 2 dicembre a Jeddah (Arabia Saudita) NEXT GEN, DA MILANO ALL'ARABIA Le Next Gen ATP Finals sono il torneo dedicato ai migliori 8 giocatori Under 21 della stagione. Come per il Masters dei "grandi", anche in questo caso i tennisti si qualificano attraverso una Race.

Come per il Masters dei "grandi", anche in questo caso i tennisti si qualificano Sette raggiungono la qualificazione per classifica , mentre l'ottavo partecipante ottiene una wild card dagli organizzatori

, mentre l'ottavo partecipante ottiene una wild card dagli organizzatori Dopo cinque edizioni a Milano, le Next Gen ATP Finals 2023 si sposteranno a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 28 novembre al 2 dicembre. Ecco i partecipanti Arthur FILS Nazione: Francia

Età: 19 anni

Ranking ATP: n. 36 Luca VAN ASSCHE Nazione: Francia

Età: 19 anni

Ranking ATP: n. 70

Il regolamento Match al meglio dei cinque set con parziali chiusi al quarto game. Nessun riscaldamento e match che prenderanno subito il via con un attesa di massimo 15" tra la fine di un punto e l'avvio del successivo, ma alla fine di ogni set il tempo per ripresentarsi in campo sarà di 90" anziché 120". C'è il deciding point e non si andrà ai vantaggi.

