Da Adelaide a Hobart: 4 tornei da oggi LIVE su Sky

Quattro tornei da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW in vista degli Australian Open. Ad Adelaide in scena un torneo combined con quattro azzurri (Musetti, Sonego e Arnaldi tra gli uomini, Paolini tra le donne), poi il WTA 250 di Hobart (con Trevisan, Cocciaretto e Bronzetti) e l'ATP 250 di Auckland

Dopo la grande partenza tra Australia, Cina e Nuova Zelanda nei primi giorni del nuovo anno, continua la grande stagione del tennis su Sky Sport e in streaming su NOW. Questa settimana sono in programma quattro tornei in tre località: il combined di Adelaide (ATP 250 e WTA 500, in Australia), l'ATP 250 di Auckland (Nuova Zelanda) e il WTA 250 di Hobart (Australia). Saranno gli ultimi appuntamenti per affinare la preparazione in vista degli Australian Open che inizieranno domenica 14. Le finali di Adelaide, Auckland e Hobart, infatti, sono in programma nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio. In chiave Italia i riflettori saranno puntati su due città. Ad Adelaide al via Arnaldi, Musetti e Sonego tra gli uomini e Paolini tra le donne. A Hobart, invece, impegnate Trevisan, Cocciaretto e Bronzetti.

La programmazione su Sky Sport e NOW Sky Sport Tennis sarà sempre il canale di riferimento per gli appassionati di tennis (anche in streaming su NOW e con ampie finestre su Sky Sport Uno), dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo i giocatori italiani ATP e WTA, oltre ai match più significativi. Ma i canali dedicati al tennis quest’anno si moltiplicheranno: su Sky e NOW saranno infatti trasmesse tutte le partite di cui è prevista la copertura televisiva, grazie ai canali Sky Sport 251, 252, 253 e 254. I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Fabio Tavelli e Dario Massara, mentre il commento tecnico sarà affidato a Laura Golarsa e Marco Crugnola. leggi anche Nadal salta gli Aus Open: "Problema muscolare"

ATP 250 e WTA 500 Adelaide, la guida tv In diretta su Sky Sport 251, 252 e in streaming su NOW Lunedì 8 gennaio dalle 1.30 alle 11 su Sky Sport 252, dalle 12.30 su Sky Sport 251; Martedì 9 gennaio dalle 1.30 alle 11 su Sky Sport 252, dalle 12.30 su Sky Sport 251; Mercoledì 10 gennaio dalle 1.30 alle 12.30; Giovedì 11 gennaio dalle 1.30 alle 11.30 su Sky Sport 252, dalle 12.30 su Sky Sport 251; Venerdì 12 gennaio (solo su Sky Sport 251) dalle 6 prima semifinale ATP 250 Adelaide;

dalle 6.30 prima semifinale WTA 500 Adelaide;

dalle 9 seconda semifinale ATP 250 Adelaide;

dalle 10.30 seconda semifinale WTA 500 Adelaide; Sabato 13 gennaio (su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) dalle 6.30 finale ATP 250 Adelaide;

dalle 8.30 finale WTA 500 Adelaide.

ATP 250 Auckland, la guida tv In diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW Lunedì 8 gennaio : dalle 00 alle 8.30

: dalle 00 alle 8.30 Martedì 9 gennaio : dalle 00 alle 8.30

: dalle 00 alle 8.30 Mercoledì 10 gennaio : dalle 00 alle 8.30

: dalle 00 alle 8.30 Giovedì 11 gennaio : dalle 00 alle 8.30

: dalle 00 alle 8.30 Venerdì 12 gennaio: dalle 00 alle 12.30 (su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno)

WTA 250 Hobart, la guida tv In diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW Lunedì 8 gennaio : dalle 8.30 alle 12.30

: dalle 8.30 alle 12.30 Martedì 9 gennaio: dalle 7.30 alle 12.30

dalle 7.30 alle 12.30 Mercoledì 10 gennaio : dalle 7.30 alle 12.30

: dalle 7.30 alle 12.30 Giovedì 11 gennaio : dalle 3 alle 10.30

: dalle 3 alle 10.30 Venerdì 12 gennaio: dalle 00 alle 12.30 (su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno)