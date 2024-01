Djokovic agli ottavi senza problemi. Ok Tsitsipas

Nessun problema per Djokovic che al 100° match in carriera agli Australian Open elimina l'argentino Etcheverry in tre set. Avanti anche Tsitsipas e Fritz. Tra le donne bene Sabalenka, Gauff e la baby Andreeva. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Dopo le difficoltà con Popyrin, il terzo turno degli Australian Open si è rivelato più semplice per Novak Djokovic. Al centesimo match in carriera a Melbourne (nell'era Open hanno raggiunto questo traguardo oltre lui solo Federer e Serena Williams), il n. 1 al mondo ha battuto l'argentino Tomas Etcheverry, n. 32 ATP, con lo score di 6-3, 6-3, 7-6 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Il serbo ha giocato in scioltezza nei primi due parziali, accusando un leggero calo nel terzo set. Nole, però, ha interpretato nel migliore dei modi il tiebreak, chiuso con un netto 7-2. Djokovic raggiunge così gli ottavi di finale agli Australian Open per la sedicesima volta in 19 partecipazioni, il 63° ottavo in 73 Slam giocati. Nel prossimo turno affronterà il francese Adrian Mannarino che ha eliminato Ben Shelton in cinque set dopo quasi 5 ore di gioco.