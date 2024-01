A Montpellier c'è Cobolli: dove vedere l'ATP 250

Il circuito ATP riparte da Montpellier dove Sinner trionfò un anno fa. In tabellone c'è Flavio Cobolli che esordirà contro il francese Monfils. Donne impegnate a Hua Hin (Thailandia) e Linz (Austria). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Archiviato lo storico Australian Open vinto da Jannik Sinner, il circuito ATP è ripartito dall'Europa con l"Open Sud de France", torneo ATP 250 in corso sui campi in cemento indoor di Montpellier, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un torneo vinto un anno fa proprio da Jannik Sinner che in finale batté l'americano Cressy in due set. Senza l'altoatesino, in chiave Italia l'attesa è per Flavio Cobolli. Il romano, reduce dal terzo turno a Melbourne, è l'unico azzurro in tabellone e debutterà contro Gael Monfils, n. 70 ATP. A guidare il seeding è Holger Rune, ma riflettori puntati anche su Felix Auger-Aliassime e Aleksandr Bublik.

Dove vedere l'ATP 250 di Montpellier Tutte le giornate di gara, fino a domenica 4 febbraio, potranno essere seguite in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno sarà possibile seguire i match più importanti dei tornei trasmessi da Sky tra ATP e WTA, mentre Sky Sport 251 è il canale di riferimento per seguire l'intero programma di Montpellier.

Il circuito WTA a Hua Hin e Linz Se gli uomini sono in scena a Montpellier, nel circuito WTA sono in corso due tornei. Da una parte il WTA 250 di Hua Hin, in Thailandia, dall'altro il WTA 500 di Linz, in Austria, entrambi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Sul cemento austriaco è folta la pattuglia azzurra con sette italiane nel tabellone principale: Giorgi, Bronzetti, Trevisan, Paolini, Errani, Stefanini e Cocciaretto. Il canale di riferimento del WTA Linz è Sky Sport 252, mentre il WTA Hua Hin è su Sky Sport 253.