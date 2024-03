Jannik Sinner a caccia del suo secondo titolo 1000 e della 2^ posizione nel ranking mondiale: tutto in una notte per l'azzurro, che oggi si troverà di fronte nella finale del Masters di Miami il bulgaro Grigor Dimitrov, n°12 del seeding. Il match in diretta domenica 31 marzo alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . Il prepartita dalle 20.30 su Sky Sport 24

Numero 2. Jannik Sinner va a caccia del suo secondo titolo in un Masters 1000, ma anche della 2^ posizione del ranking mondiale. Per farlo dovrà superare nella finale di Miami il bulgaro Grigor Dimitrov, n°12 del mondo ma reduce da una settimana da favola, dopo i successi con Alcaraz e Zverev, che gli sono valsi la terza finale in un 1000 della carriera e il sicuro rientro in Top-10 dopo ben cinque anni di assenza. Per l’azzurro si tratta della quarta finale 1000 in carriera: ha perso quelle giocate proprio a Miami nel 2021, battuto dal polacco Hurkacz, e nel 2023, stoppato da Medvedev, mentre ha vinto quella di Toronto 2023, superando De Minaur. Per Jannik sarà la 17^ finale in carriera, la quarta in stagione: 12 i trofei nella bacheca dall’altoatesino, due (Australian Open e Rotterdam) conquistati proprio in questa prima parte di 2024, in cui vanta un record di 21 vittorie e 1 sola sconfitta.