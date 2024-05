Lo Chatrier ospita il match di 3° turno più atteso, che vede Novak Djokovic sfidare Lorenzo Musetti. In caso di successo dell'azzurro, Jannik Sinner diventerà il nuovo n°1 del ranking ATP. L'Open di Francia in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Novak Djokovic e Lorenzo Musetti si affrontano al 3° turno del Roland Garros. Sta ormai diventando un classico quello tra i due, che si sfidano per la sesta volta in carriera, ad appena un paio di mesi dall'ultimo incrocio agli ottavi a Monte-Carlo. Sarà una partita che vale doppio per l'Italia, che spingerà la 30^ testa di serie del seeding anche in ottica ranking. Con un successo di Musetti, infatti, Jannik Sinner sarà il primo azzurro di sempre a raggiungere il trono di n°1 del mondo. L'italiano è reduce da due ottime partite: al 1° turno ha battuto in tre set il colombiano Galan con i parziali di 6-3 6-3 7-5. Giovedì sera ha poi zittito lo Chatrier, conquistando la sua prima vittoria sul Centrale contro l'idolo di casa Gael Monfils, spazzato via 7-5 6-1 6-4. Meno convincente il percorso di Djokovic, che in questo 2024 non ha ancora raggiunto una finale. Al 1° turno il campione in carica ha superato 6-4 7-6 (3) 6-4 il francese Herbert. Al 2° turno Nole si è sbarazzato senza troppi problemi dello spagnolo Carballes Baena, battuto 6-4 6-1 6-2.