Sinner: "Sognavo il numero 1 al mondo, ma resto una persona normale"

Il tennista italiano è ufficialmente il numero 1 del ranking dopo la semifinale al Roland Garros e ha ricevuto dalle mani del presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi, il trofeo destinato a chi comanda questa classifica: "È l'obiettivo più importante per chi fa questo sport, ma c'è un altro step da fare perché bisogna restarci"

Aggiornata ufficialmente la classifica Atp: Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo. Il fuoriclasse azzurro ha ricevuto dalle mani del presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi, il trofeo destinato al primo in classifica mondiale durante una cerimonia che si è tenuta presso il Country Club di Monte-Carlo.

Quali sono le sensazioni dopo il numero uno? "Sono davvero contento di questo traguardo, ho sempre sognato di diventare il numero uno del mondo e adesso sono qui. Ho anche parlato con la mia famiglia, vederli emozionati, così come tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui mi rende felice. Ma adesso c'è da fare un altro step: c'è da vedere quanto posso restarci, so che c'è da fare ancora tanto lavoro, non vedo l'ora di ripartire da questa posizione e ovviamente speriamo di far bene"

Cosa vuol dire essere il numero uno? "Vuol dire tanto, perché significa chehai fatto un anno molto consistente con tanti tornei fatti molto bene. È il numero più importante e forse è anche l'obiettivo più importante in questo sport. Puoi vincere dei tornei ma se poi non sei costante durante l'anno non riuscirai mai ad arrivare a questa posizione. L'importanza del numero uno è straordinaria"

Qual è la storia dietro a Jannik numero uno? "La mia storia è molto semplice: svegliarmi al mattino e provare ad essere un giocatore e una persona migliore. Per farlo hai bisogno di un ottimo team e persone oneste intorno a te e credo di aver avuto sempre la fortuna di avere queste persone. Mi hanno sempre aiutato, specialmente nei momenti difficili. Mi ha aiutato anche il pubblico italiano a spingermi verso una direzione alta e positiva. Sono contento di condividere tutto questo con le persone che mi stanno intorno, che fanno il tifo e credono per me"

Cosa pensi che stia succedendo in Italia adesso? "Credo che in Italia saranno molto contenti di non avere soltanto me, ma tanti giocatori italiani che stanno facendo un'ottima stagione. Immagino sia questa la cosa più importante, far crescere lo sport nella giusta direzione, con tanti ragazzi e bambini che iniziano a giocare ad un'età più bassa fino alle persone adulte a cui piace divertirsi. Il tennis è uno sport molto bello perché non c'è contatto fisico ma che può entrare in testa, credo sia una combinazione speciale"

Qual è adesso il sogno di Jannik Sinner? "Io vorrei far vedere che un numero uno può essere una persona normale. Vengo da un paesino normale con la famiglia che mi ha fatto crescere in modo normale. Questo sono io, ognuno di noi ha dei sogni e fa tanti sacrifici, non è sempre detto che si riesca a raggiungere il proprio sogno, ma l'importante è essere felici. Questo è quello che sto facendo io, la cosa più importante è essere sani, prendersi cura delle persone che ti stanno attorno e io sono molto felice adesso"