Paolini in semifinale: è la prima sull'erba

Paolini batte in due set Katie Boulter e centra la prima semifinale in carriera sull'erba. L'azzurra, che in caso di vittoria del torneo diventerebbe n. 6 al mondo, affronterà venerdì Kasatkina o Raducanu.

Arriva la prima semifinale in carriera sull'erba per Jasmine Paolini. La toscana, n. 7 al mondo, è tra le migliori quattro al WTA 500 di Eastbourne grazie alla vittoria in due set contro Katie Boulter: 6-1, 7-6 il punteggio in poco più di un'ora e mezza di gioco. Una sfida dal doppio volto, ma sempre in controllo per Paolini. L'azzurra ha dominato il primo set con un netto 6-1, sfruttando le difficoltà al servizio dell'avversaria (50% di prime in campo, 4 doppi falli e appena il 18% di punti con la seconda). Più equilibrato, invece, il secondo parziale. Avanti di un break, Paolini ha perso il servizio nell'ottavo game, ma è stata poi brava a risolvere l'incontro al tiebreak, vinto con un perentorio 7-0.