Alcaraz o Sinner: New York dirà chi è il più forte

Carlos Alcaraz si è confermato campione di Wimbledon spazzando via Novak Djokovic in finale: i numeri dello spagnolo sono sempre più quelli di un fenomeno, mix perfetto di resistenza fisica e tecnica sublime. Olimpiadi e New York i prossimi grandi appuntamenti, dove lancerà la sfida a Jannik Sinner per il trono di numero 1 a fine stagione

Dominatore della finale in ogni zona del campo. Una superiorità netta a spazzare via i 37 anni di Djokovic. Entrato in partita solo per annullare tre match point sul 5-4 al terzo, ma senza evitare una sconfitta in tre set: 6-2 6-2 7-6. In un trionfo che alimenta ancora di più i suoi numeri da fenomeno.