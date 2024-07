Nadal ko in finale, a Bastad vince Borges 6-3, 6-2

Nulla da fare per Rafa Nadal che all’Atp di Bastad, in Svezia, perde in finale contro Borges che si impone con il risultato di 6-3, 6-2. Per il portoghese si tratta del primo titolo in carriera, mentre al fuoriclasse maiorchino, alla 131^ da professionista, sfugge il 93mo titolo

Delusione per Rafael Nadal che perde in finale al torneo Atp di Bastad, in Svezia, contro Borges. Il portoghese, al primo titolo in carriera, si impone con il risultato di 6-3, 6-2. Il maiorchino, che tornava a giocare una finale dopo quella vinta al Roland Garros nel 2022, manca la 93^ vittoria da professionista ma esce tra gli applausi del pubblico svedese. Troppo impreciso lo spagnolo nei propri turni di servizio, specialmente all’inizio del match dove subisce break per tre volte lasciando a Borges il parziale con il risultato di 6-3. A differenza dei quarti e delle semifinali, non arriva la reazione nel secondo set dove è ancora il portoghese a strappare il servizio nel quinto e nel settimo gioco chiudendo il parziale e dunque il match sul 6-2.