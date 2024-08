L'azzurro dopo la vittoria e la finale conquistata: "Significa molto per tutto quello che ho passato recentemente. So che devo migliore fisicamente, se voglio vincere Slam e grandi tornei. Ho cercato di stare mentalmente nel match, sono molto fiero di questo". La finale di Cincinnati Sinner-Tiafoe live nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto (non prima di mezzanotte) su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming NOW

"Fiero di essere rimasto mentalmente nel match"

"Oggi ho avuto degli alti e bassi, come è normale quando giochi più di tre ore - sottolinea il numero uno del mondo -. Zverev ha servito benissimo, posso essere orgoglioso di come ho gestito la partita. A volte devi giocare un po' d'istinto, e credo che oggi sia stata questa la mia forza. Questa vittoria significa molto per me in questo momento, per quello che ho passato recentemente. So che devo migliore fisicamente, se voglio vincere Slam e grandi tornei. Ho cercato di stare mentalmente nel match, sono molto fiero di questo. Vedremo come andrà la finale" - in programma contro Tiafoe nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto (non prima di mezzanotte) e live su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.