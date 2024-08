Marco Bortolotti, 33 anni compiuti a gennaio, tra qualche giorno volerà a New York per giocare in doppio con Flavio Cobolli. A novembre era stato trovato positivo al Clostebol, stesso farmaco del caso Sinner. Non spray ma pomata. Anche se poco cambia. La spiegazione immediatamente fornita all’ITIA dopo la notifica, è stata ritenuta soddisfacente. Nessuna colpa e nessuna negligenza. Ci ha raccontato la sua esperienza.

Anche nel tuo caso non si è saputo niente se non dopo parecchio tempo

"No, perché sono Marco Bortolotti".

Come hai vissuto quella vicenda?

"Mi è crollato il mondo addosso, anche perché io ho la forte volontà di fare l’allenatore. Pensavo più alla mia carriera da allenatore che vorrei tanto fare che alla mia carriera da giocatore, anche se adesso sono best ranking" (87 di doppio, ndr).

Complimenti perché comunque la top 100 è un traguardo per ogni giocatore

"Anche se è in doppio, ma io lo vivo con la stessa soddisfazione come se fosse in singolare, perché ci ho lavorato tutta la vita. La maggior parte delle persone non la pensa così, però per me la soddisfazione personale è molto importante".

Mi spieghi bene quali sono i passaggi dall'inizio

"Arriva una notifica sul nostro portale antidoping e una notifica sul telefono, entri nel portale e lì c’è quello che hanno trovato loro. Tu hai tempo una decina di giorni per rispondere, portare la tua realtà dei fatti, poi loro ti fanno altre domande, altre investigazioni. Alla fine mi hanno detto di fare una chiamata. Con l’avvocato, con loro, e con un traduttore che ha voluto l’avvocato: mi hanno detto che per loro era tutto a posto così e che, per me, c'era solo la squalifica del mio risultato. Dovevo anche rimborsare i soldi che avevo guadagnato in quel torneo dove mi hanno trovato positivo. Non abbiamo fatto ricorso perché, appunto, eravamo soddisfatti del risultato e non mi sembrava opportuno. Perché comunque si può finire molto male. Sono ignorante in biologia, ma un mio è amico biologo: mi ha detto che se ti dopi con il Closterol sei un imbecille, perché è della famiglia degli steroidi".