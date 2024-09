Berrettini: "Sinner leader, tutti lo seguiamo"

Berrettini torna a vestire l'azzurro quasi due anni dopo l'ultima volta: "Ho lavorato tantissimo per tornare, penso di aver meritato la chiamata". E su Sinner: "È il leader di questo movimento, tutti noi cerchiamo di seguirlo". La fase a gironi di Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 15 settembre

Ruolo di leader di Coppa Davis per Matteo Berrettini. Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, è lui il capofila della nazionale italiana che a Bologna inizierà la difesa del titolo vinto lo scorso novembre a Malaga. Un ritorno in azzurro per Matteo che non gioca un match di Coppa Davis dal 26 novembre 2022 (semifinale contro il Canada): da quel momento sono trascorsi 653 giorni, segnati da tanti problemi fisici. "Ho lavorato tantissimo per tornare a giocare la Davis - ha spiegato Berrettini a Sky Sport - Abbiamo la squadra con maggiore talento, la scelta del capitano Volandri è complessa. Spero e penso di aver meritato la chiamata". Un ritorno fortemente voluto per Berrettini che ha trovato nuovi stimoli osservando Sinner: "Jannik è il leader di questo movimento, quando partecipa a un torneo è sempre il favorito - aggiunge - Tutti noi cerchiamo di seguirlo, da Musetti fino a Cobolli. È bello, emozionante e stimolante. Grazie a loro sono qui di nuovo perché quello che ho vissuto lo scorso anno mi ha dato l'energia per tornare".