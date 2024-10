Paolini ai quarti: Andreeva ko, Finals a un passo

Paolini batte nettamente la russa Erika Andreeva e torna ai quarti in singolare tre mesi dopo Wimbledon. L'azzurra è ormai a un passo dalla qualificazione alle WTA Finals di Riad. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quarti di finale con vista WTA Finals per Jasmine Paolini. L'azzurra è tra le migliori otto al WTA 1000 di Wuhan grazie alla netta vittoria su Erika Andreeva: 6-3, 6-2 lo score in un'ora e 11 minuti di gioco. Un risultato mai in discussione per Paolini, dominante dall'inizio alla fine contro la n. 70 al mondo, reduce dalla vittoria contro la sorella Mirra. L'azzurra ha giocato due set dal copione simile, ma con una sola differenza: nel primo set ha accusato un piccolo calo di concentrazione avanti 5-1 e servizio, mentre nel secondo parziale ha alzato l'attenzione nel momento decisivo. Per Paolini è il sesto quarto di finale stagionale in singolare, il primo da Wimbledon. Jasmine è ormai vicinissima all'aritmetica qualificazione alle WTA Finals di Riad. Già certa del posto in doppio con Sara Errani, l'azzurra è quarta nella Race di singolare con 5.145 punti.