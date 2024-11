Dopo la vittoria all'esordio contro Rybakina, Paolini potrebbe qualificarsi già lunedì alle semifinali delle Wta Finals. Per farlo l'azzurra dovrebbe battere la n. 1 al mondo Sabalenka (appuntamento ore 16, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) e sperare contemporaneamente nella vittoria di Rybakina su Zheng. Di seguito tutte le combinazioni per la qualificazione dell'azzurra