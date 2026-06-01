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Psg, festa Champions al Roland Garros: in campo anche Cobolli. FOTO

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Non finisce mai a Parigi la festa per la seconda Champions League di fila. Al Roland Garros sono arrivate le due coppe vinte dalla squadra di casa. A portarle sono stati i francesu Désiré Doué, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola e il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé, acclamato dal pubblico: "Porteremo anche il Mondiale e la terza il prossimo anno", ha detto ai tifosi. Presente in tribuna anche il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi. E Flavio Cobolli ne ha approfittato per una foto

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