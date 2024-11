Sinner-Fritz LIVE martedì alle 20.30 su Sky Sport

Reduce dal successo all'esordio con De Minaur, Sinner tornerà in campo martedì alle 20.30 contro Taylor Fritz nel remake della finale degli US Open. Una sfida importante per la qualificazione alle semifinali. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Da New York a Torino, dalla finale degli US Open al round robin delle Atp Finals. Due mesi dopo c'è di nuovo Taylor Fritz sul cammino di Jannik Sinner. Stavolta non ci sarà un trofeo in palio, ma un pezzo importante della qualificazione alle semifinali. Un passaggio turno che per Sinner potrebbe diventare aritmetico in caso di vittoria sull'americano e contemporaneo successo di De Minaur su Medvedev. Sinner e Fritz arrivano a questa sfida dopo un esordio alla pari: entrambi hanno vinto in due set e concedendo sette game ai rispettivi avversari. Jannik ha convinto all'esordio con De Minaur, ma ha anche ammesso di dover migliorare nei dettagli contro Fritz.