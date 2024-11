Sinner-Fritz e non solo: il programma di oggi

Sinner di nuovo protagonista a Torino: l'azzurro può ipotecare la qualificazione alla semifinale in caso di vittoria con Fritz. Alle 14 c'è De Minaur-Medvedev, nel doppio in campo il gruppo Mike Bryan. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Terza giornata alle Atp Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. A Torino tornerà oggi in campo Jannik Sinner. Reduce dall'esordio vincente con De Minaur e premiato ieri sera come n. 1 di fine anno, l'azzurro affronterà alle 20.30 Taylor Fritz nel remake della finale degli US Open. Una sfida importante per Sinner che in caso di vittoria sull'americano e contemporaneo successo di De Minaur su Medvedev (sfida in programma alle 14) sarebbe aritmeticamente qualificato alle semifinali. Jannik è avanti 2-1 nei precedenti con Fritz che l'ha battuto soltanto nel 2021 a Indian Wells. Attesa anche per l'altra sfida del girone Nastase, con Medvedev chiamato a una reazione dopo il deludente debutto di domenica. Nel doppio, invece, protagonista il gruppo Mike Bryan: alle 11.30 si parte con Purcell/Thompson contro Heliovaara/Patten, alle 18 protagonisti Granollers/Zeballos e Koolhof/Mektic.