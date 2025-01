Musetti vince il derby: Arnaldi ko dopo 4 ore

Lorenzo Musetti fa suo un derby carico di tensione ed errori contro Matteo Arnaldi: il carrarino conquista il 2° turno grazie al successo 7-6, 4-6, 7-6, 6-4 dopo oltre quattro ore di lotta furibonda. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Brutto ma buono. Lorenzo Musetti fa suo un derby poco spettacolare, ricco di errori e occasioni sprecate, superando Matteo Arnaldi per la quarta volta in carriera. Il carrarino si impone 7-6, 4-6, 7-6, 6-4 dopo oltre quattro ore di lotta furibonda, conquistando così il 2° turno a Melbourne per la seconda volta in carriera. La vittoria n°50 in un Major in carriera gli vale il prossimo turno contro Roberto Bautista Agut o Denis Shapovalov e un possibile terzo turno contro Ben Shelton, testa di serie numero 21.