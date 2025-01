Sinner-Zverev, dove vederla in tv e streaming

Sinner a caccia del back-to-back agli Australian Open: per vincere il terzo Slam in carriera l'azzurro dovrà battere Sascha Zverev, alla prima finale a Melbourne Park. La sfida è in programma domenica alle 9.30, in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Da Melbourne a Melbourne. Un anno dopo Jannik Sinner è di nuovo in finale agli Australian Open, per inseguire un back-to-back riuscito dal 2000 a oggi solo ad Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Per vincere il secondo Australian Open consecutivo, Sinner dovrà battere Alexander Zverev, alla prima finale in carriera a Melbourne Park. Il n. 1 contro il n. 2 al mondo, come non accadeva dalla finale di Wimbledon 2023 tra Djokovic e Alcaraz. Appuntamento domenica alle 9.30 sulla Rod Laver Arena per una sfida che promette spettacolo. Da una parte c'è lo straordinario cammino di Sinner, reduce da 20 vittorie consecutive e imbattuto negli Slam su cemento dagli US Open 2023 quando perse proprio con Zverev. Sascha, invece, arriva in ottima forma e dopo una semifinale durata appena un'ora e 21 minuti contro Djokovic. I precedenti dicono 4-2 per il tedesco, ma Sinner ha vinto l'ultimo confronto sul cemento di Cincinnati.