Primo giorno a Melbourne per Jannik Sinner. Arrivato in Australia insieme ad Alcaraz con un volo proveniente da Seul, il n. 2 al mondo e campione in carica è subito sceso in campo a Melbourne Park per una prima sessione di allenamento sulla Margaret Court Arena sotto lo sguardo attento di Darren Cahill. Martedì sarà protagonista di un allenamento aperto al pubblico sulla Rod Laver Arena

