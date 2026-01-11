Offerte Sky
Sinner subito in campo a Melbourne: le foto del primo allenamento e l'arrivo

aus open fotogallery
7 foto

Primo giorno a Melbourne per Jannik Sinner. Arrivato in Australia insieme ad Alcaraz con un volo proveniente da Seul, il n. 2 al mondo e campione in carica è subito sceso in campo a Melbourne Park per una prima sessione di allenamento sulla Margaret Court Arena sotto lo sguardo attento di Darren Cahill. Martedì sarà protagonista di un allenamento aperto al pubblico sulla Rod Laver Arena

VIDEO: L'ARRIVO IN AUSTRALIA - L'INTERVISTA CON ALCARAZ

Musetti in top 5: è il terzo azzurro a riuscirci

ranking atp

Il 2026 inizia con un nuovo best ranking per Lorenzo Musetti: grazie alla finale all'Atp 250 di...

25 foto

Sinner, ora gli Aus Open: Cahill è già a Melbourne

il calendario

Per Jannik Sinner c'è all'orizzonte il primo obiettivo stagionale: gli Australian Open. L'azzurro...

10 foto

Sinner-Alcaraz, è show a Seul: le FOTO del match

Tennis

Risate, ovazioni dagli spalti e piccole gag tra colpi infallibili e lunghi scambi dal fondo. A...

18 foto

Aus Open, montepremi record: +16% rispetto al 2025

Tennis

Il montepremi degli Australian Open 2026 sarà il più ricco di sempre nella storia del torneo:...

10 foto

Ranking Atp, 4 italiani in top 24: è record

ranking atp

Il 2026 inizia con un primato per il tennis italiano: grazie al nuovo best ranking di Darderi...

31 foto

    Musetti sconfitto in finale: Bublik vince in 2 set

    atp hong kong

    Lorenzo Musetti si ferma in finale a Hong Kong, battuto da Alexander Bublik con il punteggio di...

    Quattro tornei LIVE su Sky da oggi: il programma

    Tennis

    In campo anche questa settimana con quattro tornei che portano dritto a Melbourne, dove da...

    Aus Open, 14 italiani nelle quali: il tabellone

    Tennis

    Lunedì inizieranno le qualificazioni degli Australian Open con 14 italiani al via, 8 uomini e 6...