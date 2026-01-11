Sinner subito in campo a Melbourne: le foto del primo allenamento e l'arrivo
Primo giorno a Melbourne per Jannik Sinner. Arrivato in Australia insieme ad Alcaraz con un volo proveniente da Seul, il n. 2 al mondo e campione in carica è subito sceso in campo a Melbourne Park per una prima sessione di allenamento sulla Margaret Court Arena sotto lo sguardo attento di Darren Cahill. Martedì sarà protagonista di un allenamento aperto al pubblico sulla Rod Laver Arena
- Jannik Sinner è arrivato a Melbourne nella notte italiana con un volo proveniente da Seul, dove sabato è stato protagonista dell'esibizione con Alcaraz.
- Sullo stesso aereo di Sinner c'era anche l'amico e rivale Carlos Alcaraz. L'azzurro e lo spagnolo hanno preso lo stesso volo dalla Corea del Sud per raggiungere l'Australia
- All'arrivo a Melbourne, Sinner ha parlato del viaggio con Alcaraz: "Viaggiare con lui è stato fantastico: abbiamo dormito tanto e non abbiamo parlato più di tanto, ma è fantastico aver viaggiato insieme ai nostri team. Noi siamo persone molto diverse e per il tennis è bello potersi godere personalità e stili di gioco differenti. Per me è fantastico condividere il campo con lui perché mi permette di vedere un punto di vista diverso nel tennis".
- Accompagnato dall'intero team, Sinner ha lasciato l'aeroporto per dirigersi a Melbourne Park: alle ore 17 locali (le 7 in Italia) era in programma il primo allenamento in Australia
- Sinner è sceso in campo sulla Margaret Court Arena per la prima seduta sui campi di Melbourne Park. Un primo approccio, in una settimana che lo vedrà protagonista del One Point Slam (mercoledì) e dell'esibizione con Auger-Aliassime (venerdì)
- Un allenamento sotto lo sguardo attento di Darren Cahill che ha atteso Sinner a Melbourne
- Sinner proseguirà gli allenamenti nella giornata di lunedì, mentre martedì si allenerà sulla Rod Laver Arena in una sessione aperta al pubblico