Il montepremi degli Australian Open 2026 sarà il più ricco di sempre nella storia del torneo: 111,5 milioni di dollari australiani, il +16% rispetto a un anno fa. Il campione incasserà un assegno da 4,5 milioni di dollari australiani, circa 2,4 milioni di euro. Di seguito tutti i premi turno per turno nel singolare maschile e femminile
- Tennis Australia ha annunciato il montepremi degli Australian Open 2026, il più alto di sempre nella storia del torneo. In palio ci saranno 111,5 milioni di dollari australiani, il +16% rispetto a un anno fa quando il prize money complessivo era di 96,5 milioni. Premi aumentati in tutti i round, dalle qualificazioni fino al vincitore, con tutti i giocatori di singolare e doppio che riceveranno un aumento minimo del 10 per cento.
- 1° turno: 40.500 A$ (circa 23 mila euro)
- 2° turno: 57.000 A$ (circa 33 mila euro)
- 3° turno: 83.500 A$ (circa 48 mila euro)
- 150.000 A$ (+14% rispetto al 2025)
- (circa 86.000 euro)
- 225.000 A$ (+13% rispetto al 2025)
- (circa 129 mila euro)
- 327.750 A$ (+13% rispetto al 2025)
- (circa 188 mila euro)
- 480.000 A$ (+14% rispetto al 2025)
- (circa 275 mila euro)
- 750.000 A$ (+13% rispetto al 2025)
- (circa 430 mila euro)
- 1.250.000 A$ (+14% rispetto al 2025)
- (circa 717 mila euro)
- 2.150.000 A$ (+13% rispetto al 2025)
- (circa 1,24 milioni di euro)
- 4.150.000 A$ (+19% rispetto al 2025)
- (circa 2,38 milioni di euro)