Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open 2026, il montepremi e quanto guadagna il vincitore

Tennis fotogallery
10 foto

Il montepremi degli Australian Open 2026 sarà il più ricco di sempre nella storia del torneo: 111,5 milioni di dollari australiani, il +16% rispetto a un anno fa. Il campione incasserà un assegno da 4,5 milioni di dollari australiani, circa 2,4 milioni di euro. Di seguito tutti i premi turno per turno nel singolare maschile e femminile

ALTRE FOTOGALLERY

Ranking Atp, 4 italiani in top 24: è record

ranking atp

Il 2026 inizia con un primato per il tennis italiano: grazie al nuovo best ranking di Darderi...

31 foto

Ranking Wta: Paolini inizia il 2026 da n. 8

Tennis

La Wta ha pubblicato il primo ranking del 2026. Stabile Jasmine Paolini che conferma l'ottavo...

11 foto

Da Sinner a Musetti: i primi impegni del 2026

calendario

Con la United Cup si alza ufficialmente il sipario sulla stagione tennistica 2026. Ma dove...

8 foto

Dall'Australia alle Finals: il calendario Atp 2026

Tennis

Tutto pronto per la nuova stagione tennistica, da vivere in diretta su Sky Sport e NOW. Nel 2026...

12 foto

Il calendario Wta 2026: via dall'Australia

Tennis

È tempo di nuova stagione per il circuito Wta: sono 55 i tornei in programma nel 2026, oltre alla...

11 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Djokovic salta Adelaide: "Non sono pronto"

    Tennis

    Il serbo salterà l'unico torneo in preparazione degli Australian Open: "Non sono ancora...

    United Cup: la Svizzera batte l'Italia 2-1

    united cup

    Italia sconfitta all'esordio in United Cup. Dopo la netta vittoria di Bencic su Paolini e la...

    Berrettini e il Fenomeno: lo scatto sui social

    instagram

    Matteo Berrettini e Ronaldo il Fenomeno si sono incontrati a Dubai nel corso di queste vacanze...