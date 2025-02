Alcaraz incorona Sinner: "E' lui il migliore"

"Oggi Sinner è il migliore giocatore al mondo". Parole chiare quelle di Carlos Alcaraz che alla vigilia dell'Atp 500 di Rotterdam (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica) ha incoronato l'amico e rivale come il più forte attualmente nel circuito. "Nell'ultimo anno Sinner ha perso pochissime partite, è pazzesco - ha detto Alcaraz in conferenza stampa -. So che tante persone discutono su chi sia il migliore tra noi due. Ma per me, come giocatore, vi dico che tutti noi dobbiamo aver a che fare con Jannik e lui vince praticamente ogni torneo che gioca. Perciò per me non c'è discussione, Sinner è il migliore". Una chiara ammissione, in risposta a quanto detto nei giorni scorsi da Patrick Mouratoglou che giudicava Alcaraz a pari livello di Jannik.