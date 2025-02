Rotterdam e non solo: quattro tornei LIVE su Sky

Inizia una settimana di grande tennis con quattro tornei da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Uomini impegnati a Rotterdam (con Alcaraz, Berrettini e altri 4 italiani) e Dallas (c'è Arnaldi), donne in scena ad Abu Dhabi e Cluj-Napoca (al via Cocciaretto e Bronzetti). La guida tv per non perdere neanche uno scambio CALENDARIO ATP - RISULTATI LIVE

Da Rotterdam a Dallas, passando per Abu Dhabi e Cluj-Napoca. Inizia un'altra settimana di grande tennis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte da Rotterdam con il primo Atp 500 della stagione sul cemento indoor olandese. Non ci sarà Jannik Sinner, campione in carica del torneo, ma non mancano i big da seguire a partire da Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini. Il romano guida la folta pattuglia azzurra completata da Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Mattia Bellucci. Torneo Atp 500 anche a Dallas, negli Stati Uniti, dove ci sarà Matteo Arnaldi. Il circuito Wta, invece, sarà impegnato tra gli Emirati Arabi (Wta 500 senza azzurre) e la Romania (Wta 250 con Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti).

Come seguire i tornei Atp e Wta su Sky Sport Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max. In telecronaca saranno impegnati Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi con Stefano Pescosolido e Niccolò Cotto al commento tecnico. Leggi anche Alcaraz e 3 azzurri: il tabellone di Rotterdam

La programmazione su Sky Sport e NOW Lunedì 3 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 10 alle 00.30 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 10 alle 20.30 il meglio dei quattro tornei Martedì 4 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 2 alle 00.30 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 2 alle 6 e dalle 8 alle 20.15 il meglio dei quattro tornei Mercoledì 5 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 2 alle 00.30 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 2 alle 6 e dalle 8 alle 20.15 il meglio dei quattro tornei Giovedì 6 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 2 alle 23.30 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 2 alle 6 e dalle 10 alle 17.45 il meglio dei quattro tornei Venerdì 7 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 2 alle 23.30 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Uno: dalle 4.30 alle 6 e dalle 13 alle 19 il meglio dei quattro tornei

Sky Sport Arena: dalle 14 semifinali Wta Abu Dhabi Sabato 8 febbraio dalle 2 alle 6: Atp Dallas su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 14: finale Wta Abu Dhabi su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis

dalle 14: semifinali Wta Cluj-Napoca su Sky Sport 257

dalle 15: semifinale 1 Atp Rotterdam su Sky Sport Tennis

dalle 19.30: semifinale 2 Atp Rotterdam su Sky Sport Tennis

dalle 21: semifinale 1 Atp Dallas su Sky Sport Max

dalle 24: semifinale 2 Atp Dallas su Sky Sport Tennis Domenica 9 febbraio ore 15.30: finale Atp Rotterdam su Sky Sport Tennis

ore 16: finale Wta Cluj-Napoca su Sky Sport 259

ore 20: finale Atp Dallas su Sky Sport Tennis