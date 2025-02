Sonego ci prova, ma non basta: Rune vince in 2 set

Nulla da fare per il tennista azzurro che, nonostante la prestazione, si arrende a Holger Runer. Il danese trionfa 7-6(4), 6-4 dopo 2 ore e 11 minuti di gioco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Atp Rotterdam: vincono Bolelli/Vavassori nel doppio

Esordio con vittoria invece per Simone Bolelli e Andrea Vavassori all'Atp 500 di Rotterdam. Gli azzurri, finalisti degli Australian Open, battono la coppia formata da Huber Hurkacz e Jakub Mensik col punteggio di 7-5, 7-6(1). Nel primo set, al nono game Bolelli/Vavassori hanno la prima palla break del match a disposizione, che non riescono però a concretizzare. Si arriva al 5-5 e con due palle break a disposizione: agli azzurri basta la prima per poi chiudere il set sul 7-5. Anche il secondo set non fa altro che seguire i turni di battuta. Inevitabile il tie-break, nel quale non c’è partita: a vincere sono Bolelli/Vavassori dopo un'ora e 25 minuti di gioco.