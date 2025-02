Nardi per la prima volta ai quarti: battuto Bergs

Luca Nardi batte il belga Bergs in due set e centra il primo quarto di finale in carriera a livello Atp. Il pesarese (che si è già assicurato il best ranking in top 70) tornerà in campo giovedì contro Bautista Agut o Halys. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

Da lucky loser al primo quarto di finale in carriera Atp. È la favola di Luca Nardi, tra i migliori otto all'Atp 500 di Dubai grazie alla vittoria in due set su Zizou Bergs: 6-4, 7-6 il punteggio finale in un'ora e 39 minuti di gioco. Una partita con alti e bassi per entrambi, ma Nardi ha dimostrato grande maturità nei momenti di difficoltà. Sia nel primo set, quando Bergs ha recuperato due break di svantaggio, che nel secondo, quando ha annullato tre set point consecutivi.

Il racconto del match La partenza è buona per Nardi che, dopo aver salvato una palla break nel primo turno di servizio, conquista il break di vantaggio su Bergs. Il belga, però, reagisce immediatamente e nel game successivo strappa il servizio all'azzurro. Alti e bassi per entrambi, ma pesano soprattutto i passaggi a vuoto di Bergs. Come accade nel nono gioco, decisivo per il primo set. Il n. 56 al mondo commette due doppi falli e concede due palle break a Nardi: il pesarese sfrutta la prima, giocando uno splendido dritto a sventaglio. Nel secondo set la partita cambia volto dall'ottavo game. Bergs conquista il break con un ottimo game in risposta, ma poi serve per il set e perde la battuta a suon di errori (concluderà il match con 41 gratuiti). A un passo dal tiebreak Nardi gioca il game più difficile al servizio: dopo tre errori consecutivi si ritrova 0-40, ma da quel momento annulla tre set point e vince cinque punti consecutivi. Si arriva al tiebreak, giocato nel migliore dei modi dall'azzurro che chiude il match con un ace.