Mercoledì con 9 azzurri: alle 11 LIVE Errani-Osaka

Al Foro Italico lungo mercoledì dedicato al primo turno con nove italiani in campo. Alle 11 Errani protagonista sul Centrale con l'ex n. 1 al mondo Naomi Osaka, poi toccherà a Sonego, Cocciaretto, Zucchini, Stefanini, Urgesi e Passaro. In serata, di nuovo sul Centrale, chiuderanno Tyra Grant e Luciano Darderi. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE: ATP - WTA