Il Presidente Coni Giovanni Malagò e il Segretario Generale Carlo Mornati hanno consegnato in questi giorni a Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti il Collare d'oro al merito sportivo. La massima onorificenza del Comitato olimpico nazionale italiano è stata conferita ai tennisti per il trionfo in Coppa Davis 2024 e i grandi risultati raggiunti nell'ultimo anno solare

Nella Sala delle Fiaccole del Coni, a Roma, il Presidente Malagò e il Segretario Generale Mornati hanno consegnato il Collare d'Oro al merito sportivo a Jannik Sinner. Il primo azzurro di ogni epoca a salire in vetta al ranking mondiale ha ricevuto questo riconoscimento in seguito alla vittoria della Coppa Davis 2023 e 2024 e per i trionfi Slam agli Australian Open e agli Us Open. "È sicuramente uno dei premi più prestigiosi della mia carriera", ha commentato Sinner. Pronto al debutto agli Internazionali d'Italia, ha continuato: "Va oltre la carriera personale. È molto bello condividere i successi con la maglia azzurra. Ricevere il supporto della gente mi dà tanta forza da anni, soprattutto nei momenti difficili. L'anno scorso non è stato semplice: la cosa più bella è stata la condivisione dei trionfi con i tifosi italiani. Non solo quando le cose vanno bene. È speciale".