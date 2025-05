Sinner-Navone LIVE sabato su Sky Sport

Il n. 1 al mondo prepara il debutto agli Internazionali d'Italia contro l'argentino Mariano Navone (n. 99 del ranking Atp). Il match, in programma sabato 10 maggio, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner . Il n. 1 del mondo, pronto al rientro dopo la sospensione di tre mesi per il caso clostebol, affronterà al 2° turno degli Internazionali d'Italia Mariano Navone , reduce dalla vittoria contro l'azzurro Federico Cinà in due set (6-3, 6-3). Sinner, dunque, debutterà contro l'argentino (n. 99 del mondo) che ha un record di 12 vittorie e 8 sconfitte quest'anno su terra, sua superficie preferita su cui ha raggiunto due finali Atp nel 2024. Tra i due sarà una sfida inedita: tra Sinner e Navone, infatti, non ci sono precedenti a livello Atp .

Sinner-Navone, dove vedere il match dell'Atp Roma

Il match tra Jannik Sinner e Mariano Navone, valido per il 2° turno degli Internazionali d'Italia 2025, è in programma sabato 10 maggio, con orario da confermare. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.