Nardi lotta ma non basta: De Minaur al 3° turno

Le parole di Berrettini a Sky Sport dopo la vittoria all'esordio su Fearnley: "Roma è il torneo che mi ha fatto iniziare a sognare, volevo esserci in tutti i modi. Le persone che mi vogliono bene sanno quanto ho sofferto. Ho lasciato tutto in campo, per questo nel secondo set sono rimasto attaccato con i denti. Mi sono detto a un certo punto di trattarmi bene e divertirmi, di non stare lì ad arrabbiarmi. Ho giocato ad alto livello solo a tratti, ma ci sta. Sono tanto felice. A Monte-Carlo ho iniziato bene, a un livello alto. poi a Madrid l'addome ha iniziato a tirare e non ho voluto forzare. Adesso l'obiettivo è divertirmi, stare qua e godermi questa atmosfera. Se sto bene arrivano i risultati. Devo andare in campo con il sorriso e la cattiveria giusta".