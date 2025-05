De Minaur e Paul agli ottavi: i risultati

De Minaur elimina il boliviano Dellien con un doppio 6-4 e diventa l'unico giocatore ad aver raggiunto gli ottavi in tutti i Masters 1000 stagionali. L'australiano affronterà martedì l'americano Paul che ha eliminato Machac. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Alex De Minaur torna agli ottavi degli Internazionali d'Italia. L'australiano non ha avuto difficoltà contro il lucky loser boliviano Hugo Dellien, battuto con un doppio 6-4 in un'ora e 38 minuti di gioco. De Minaur diventa così l'unico giocatore ad aver raggiunto quest'anno gli ottavi di finale in tutti i Masters 1000. Demon tornerà in campo martedì contro il n. 11 del seeding Tommy Paul che ha battuto in tre set il ceco Tomas Machac, testa di serie n. 19 del tabellone. Per l'americano è la prima vittoria stagionale contro un top 20.